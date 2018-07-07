Испанский филиал Airbus завершил сборку телескопа CHEOPS

9 июля телескоп отправится в Париж, а затем снова будет находиться в Мадриде. В столице Испании инженеры проведут финальные тесты. После этого CHEOPS доставят на самолете на космодром Куру во Французской Гвиане. Оттуда его доставят на солнечно-синхронную орбиту с помощью ракеты-носителя Союз-СТ.В течение 3,5 лет телескоп будет заниматься поиском экзопланет путем использования транзитного метода. Также аппарат сможет заниматься уточнением характеристик уже известных науке планетарных объектов, расположенных за пределами Солнечной системы.Главным преимуществом CHEOPS перед Hubble и Kepler являются его размеры и масса. На разработку телескопа было потрачено примерно 50 млн. евро.