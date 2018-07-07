Bugatti выпустит гиперкар Chiron Divo стоимостью 5 000 000 евро

Хотя гиперкар Bugatti является только новой версией Chiron Divo, компания планирует выпустить всего 100 экземпляров авто. Даже с ценой в 5 000 000 евро версия была уже раскуплена. Это типично для подобных транспортных средств. Инженеры в версии Bugatti Chiron Divo особое внимание уделили ускорению, вследствие чего в авто пострадала максимальная скорость. Модель до первой «сотни» разгоняется менее чем за 2,5 сек. При этом максимальная скорость транспортного средства достигает 385 км/час. Классический гиперкар может осуществить разгон до 420 км/час.Примечательным является то, что Bugatti весной только продемонстрировала новую модификацию Chiron Sport, в рамках женевского автосалона. Гиперкар оснащается углепластиковыми деталями, другим задним дифференциалом, переработанными амортизаторами. Автомобиль комплектуют 8,0-литровым турбомотором W16 на 1 500 л. с.