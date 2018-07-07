Экран смарт-ручки от LG может сворачиваться трубочку

Необходимые документы на разработку данной оригинальной ручки LG уже находятся в патентном бюро. Снабжен стилус двумя дисплеями, причем один встроен в конструкцию корпуса устройства с целью отображения ярлыков приложений, времени, оповещений и другой информацию. Функций у второго несколько больше, а так же отличается экран гибкостью. Процесс регулировки по разворачиванию и втягиванию дисплея организован специальной кнопкой. Взаимодействовать смарт-ручка может с любым видом приложений, включая просмотр сайтов и даже набор текстов.Стилус, с возможностью сворачивания в трубочку экрана, снабжен рядом универсальных сенсоров, включая электронный компас и гироскоп. Имеет смарт-ручка LG и дактилоскопический сканер, а так же модуль фиксации взгляда. Есть здесь датчики давления, приближения и предназначенный для общения динамик, причем общение происходит подобно телефону. Отмечается, что использовать девайс можно как простой аксессуар, он пишет и рисует на поверхности обычной бумаги, а затем все записи воспроизводятся на экране.