АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Экран смарт-ручки от LG может сворачиваться трубочку

Южнокорейской компании LG разработана уникальная смарт-ручка, которая может сворачиваться в трубочку экраном. Как считают разработчики, подобный прототип инновационного стилуса послужит не только как хорошее дополнение к смартфону, но может играть роль его потенциальной замены.

Необходимые документы на разработку данной оригинальной ручки LG уже находятся в патентном бюро. Снабжен стилус двумя дисплеями, причем один встроен в конструкцию корпуса устройства с целью отображения ярлыков приложений, времени, оповещений и другой информацию. Функций у второго несколько больше, а так же отличается экран гибкостью. Процесс регулировки по разворачиванию и втягиванию дисплея организован специальной кнопкой. Взаимодействовать смарт-ручка может с любым видом приложений, включая просмотр сайтов и даже набор текстов.
Экран смарт-ручки от LG может сворачиваться трубочку


Стилус, с возможностью сворачивания в трубочку экрана, снабжен рядом универсальных сенсоров, включая электронный компас и гироскоп. Имеет смарт-ручка LG и дактилоскопический сканер, а так же модуль фиксации взгляда. Есть здесь датчики давления, приближения и предназначенный для общения динамик, причем общение происходит подобно телефону. Отмечается, что использовать девайс можно как простой аксессуар, он пишет и рисует на поверхности обычной бумаги, а затем все записи воспроизводятся на экране.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Над Далласом запечатлели многочисленные хаотичные
Испанский филиал Airbus завершил сборку телескопа
Bugatti выпустит гиперкар Chiron Divo стоимостью
Экран смарт-ручки от LG может сворачиваться
Состоялась официальная презентация Oppo A5
Возрождённое купе версии BMW 8-Series встало на
Политолог: Запад поверг Тунис в хаос
Социологи: После 40 и старше шопинг перестает
Появилась информация о стоимости и дате выхода
Компания Huawei представила планшеты MediaPad M5
Российский авторынок увеличися на 18% за первое
Археологи нашли в Шотландии древнюю доску шахмат
Ученые выяснили, что самый полезный овощ –
Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж
Virgin Galactic откроет космопорт в Италии
В Болгарии создали 5220-сильный электрогиперкар
Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо
Названа дата выхода мощной версии смартфона
Ученые создали «умный» пластырь для лечения
Составлен список фраз, которые нельзя говорить
В Москве в такси ограбили жителя Великобритании
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына,
Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев
Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников
Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке
Toyota смогла занять четверть российского рынка
Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана
ЧМ-2018: В «монархической битве» Англия – Швеция
Просмотреть все новости