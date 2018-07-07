Состоялась официальная презентация Oppo A5

Аппарат получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Внутри смартфона работает процессор Snapdragon 450, при этом объем оперативной памяти может быть на уровне 3 или 4 гигабайт. Сзади Oppo A5 установлен сдвоенный модуль тыльной камеры на 13 и 2 Мп, а впереди работает 8-мегапиксельный сенсор.Что касается автономности, то за нее будет отвечать аккумулятор с емкостью в 4230 мАч. Этого показателя хватит на то, чтобы Oppo A5 работал целый день. В качестве операционной системы установлена программная платформа Android 8.1 Oreo.