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Состоялась официальная презентация Oppo A5

Китайский смартфон Oppo A5 был официально представлен производителем, благодаря чему теперь известна его стоимость и технические параметры. Отмечается, что цена девайса составит 14 тысяч рублей, хотя о дате начала поставок устройства в Россию еще ничего неизвестно.

Состоялась официальная презентация Oppo A5


Аппарат получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Внутри смартфона работает процессор Snapdragon 450, при этом объем оперативной памяти может быть на уровне 3 или 4 гигабайт. Сзади Oppo A5 установлен сдвоенный модуль тыльной камеры на 13 и 2 Мп, а впереди работает 8-мегапиксельный сенсор.

Что касается автономности, то за нее будет отвечать аккумулятор с емкостью в 4230 мАч. Этого показателя хватит на то, чтобы Oppo A5 работал целый день. В качестве операционной системы установлена программная платформа Android 8.1 Oreo.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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