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Возрождённое купе версии BMW 8-Series встало на конвейер в Германии

Представителями бренда BMW сообщается про наличие серийного выпуска возрождённой версии купе 8-Series, которая дебютировала в середине июня. Производство новинки осуществляется в рамках завода в Нижней Баварии.

Возрождённое купе версии BMW 8-Series встало на конвейер в Германии


Версия BMW 8-Series на конвейер встала на предприятии, где собирается новая флагманская версия седана 5-Series и 7-Series. Новая версия стала первым товарным авто немецкой компании, крышу которой изготовили из полимера армированного углеволокном. В дальнейшем, кроме купе, производитель будет выпускать версию в кузове кабриолет, а также четырёхдверную вариацию Gran Coupe. BMW 8-Series на старте продаж будет доступен с битурбированным новым 4,4-литровым мотором V8 на 530 л.с. Купе с данным двигателем может до первой «сотни» разгоняться за 3,7 сек. Модель оснастят дизельной версией с трёхлитровым шестицилиндровым рядным мотором га 320 л.с. Версия ускоряется до первой сотни за 4,9 сек.

BMW 8-Series в Европе начнут продавать с ноября текущего года. Новинка тогда же появится в РФ. Ценны на купе будут объявлены позднее
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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