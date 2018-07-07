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Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж

31-летняя звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж за своего возлюбленного 30-летнего Пола Коури. Торжество состоялось в городе Сан-Хосе, Калифорния. В числе приглашенных гостей оказалось немало звезд, включая Аарона Пола, Зака Эфрона, Лиама Хемсворта и других.

Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж


Невеста блистала в роскошном полупрозрачном платье с кружевным узором Wendi Williams-Stern, а жених остановил свой выбор на костюме песочного цвета, белоснежной рубашке и светлых мокасинах.

Знакомство Эшли Грин и Пола Коури произошло пять лет назад. В 2016 году пара обвенчалась, однако официально свои отношения узаконила лишь сейчас.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:00
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