Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж

Невеста блистала в роскошном полупрозрачном платье с кружевным узором Wendi Williams-Stern, а жених остановил свой выбор на костюме песочного цвета, белоснежной рубашке и светлых мокасинах.Знакомство Эшли Грин и Пола Коури произошло пять лет назад. В 2016 году пара обвенчалась, однако официально свои отношения узаконила лишь сейчас.