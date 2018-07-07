Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж
31-летняя звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж за своего возлюбленного 30-летнего Пола Коури. Торжество состоялось в городе Сан-Хосе, Калифорния. В числе приглашенных гостей оказалось немало звезд, включая Аарона Пола, Зака Эфрона, Лиама Хемсворта и других.
Невеста блистала в роскошном полупрозрачном платье с кружевным узором Wendi Williams-Stern, а жених остановил свой выбор на костюме песочного цвета, белоснежной рубашке и светлых мокасинах.
Знакомство Эшли Грин и Пола Коури произошло пять лет назад. В 2016 году пара обвенчалась, однако официально свои отношения узаконила лишь сейчас.
Невеста блистала в роскошном полупрозрачном платье с кружевным узором Wendi Williams-Stern, а жених остановил свой выбор на костюме песочного цвета, белоснежной рубашке и светлых мокасинах.
Знакомство Эшли Грин и Пола Коури произошло пять лет назад. В 2016 году пара обвенчалась, однако официально свои отношения узаконила лишь сейчас.