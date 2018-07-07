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Компания Huawei представила планшеты MediaPad M5 Lite 10 и T5 10

Стало известно о том, что китайский производитель электроники Huawei выпустил новые планшеты MediaPad M5 Lite 10 и T5 10. Таким образом, аппараты станут заменой для ранее вышедших M3 Lite 10 и T3 10.

Компания Huawei представила планшеты MediaPad M5 Lite 10 и T5 10


На данный момент эти планшеты появились в Италии. Они получили одинаковый внешний вид, процессор HiSilicon Kirin 659 с восемью ядрами и графическим контроллером Mali T830 MP2. Помимо этого оба девайса имеют 10,1-дюймовый экран Full HD и операционную систему Android 8.0 Oreo с прошивкой EMUI 8.0.

Есть и различия. Huawei MediaPad T5 10 оснащен камерами на 5 и 2 Мп, а также аккумулятором с емкостью в 5100 мАч. Объем оперативной и постоянной памяти достигает отметки в 3 и 16 Гб. Помимо этого предусмотрена версия с 2 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. MediaPad M5 Lite 10 обладает двумя 8-мегапиксельными камерами, батареей с емкостью в 7500 мАч и памятью на 3 и 32 Гб.

Стоимость MediaPad T5 10 составляет 200-280 евро, а цена на MediaPad M5 Lite находится в районе 300-350 евро в зависимости от выбранной версии.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:40
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