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Социологи: После 40 и старше шопинг перестает приносить удовольствие

Как оказалось, женщины меньше всего получают удовольствие от шопинга в 40 лет и старше. А мужчины и вовсе раньше – после 37 лет. К такому выводу пришли британские социологи.

Социологи: После 40 и старше шопинг перестает приносить удовольствие


Согласно данным британских специалистов, это связано с тем, что в данный период у женщин происходит смена привычного стиля в пользу одежды, «соответствующей возрасту».

При этом на шопинг дамы тратят в среднем больше, нежели представительницы других возрастных групп. Однако пятая часть купленных нарядов остается не ношенной, висеть в шкафу, поскольку вещи кажутся владелицам «стариковскими».

Ранее специалист по организации мероприятий в ассоциации торговой индустрии в Бразилии отмечал, что люди с избыточным весом не могут получить удовольствие от покупок. Шопингу радуются все, но не полные люди. Они выходят из дому разочарованные, заблаговременно зная, что ничего не найдут для себя в магазине. Зачастую они ходят в одной и той же одежде, поскольку никто не может удовлетворить их спрос.
 
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Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:00
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