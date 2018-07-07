Социологи: После 40 и старше шопинг перестает приносить удовольствие

Согласно данным британских специалистов, это связано с тем, что в данный период у женщин происходит смена привычного стиля в пользу одежды, «соответствующей возрасту».При этом на шопинг дамы тратят в среднем больше, нежели представительницы других возрастных групп. Однако пятая часть купленных нарядов остается не ношенной, висеть в шкафу, поскольку вещи кажутся владелицам «стариковскими».Ранее специалист по организации мероприятий в ассоциации торговой индустрии в Бразилии отмечал, что люди с избыточным весом не могут получить удовольствие от покупок. Шопингу радуются все, но не полные люди. Они выходят из дому разочарованные, заблаговременно зная, что ничего не найдут для себя в магазине. Зачастую они ходят в одной и той же одежде, поскольку никто не может удовлетворить их спрос.