Российский авторынок увеличися на 18% за первое полугодие

По словам экспертов положительная динамика реализаций на авторынке РФ, наблюдаемая в первой половине этого года, может сохраниться также во втором полугодии. Стоит отметить, что Чемпионат мира 2018 по футболу повлиял также на уровень спроса. Самой большой популярностью пользовались транспортные средства отечественной марки LADA. Их продажи за июнь взлетели на 15 процентов, составив при этом 31 404 экземпляра.Лидерство среди иностранных транспортных средств сохраняет корейская марка Kia. На территории Российской Федерации за отчётный период удалось реализовать 19 861 автомобиль. Это на 19 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На третьем месте оказалась марка Hyundai. Дилеры в РФ продали 16 422 таких авто.