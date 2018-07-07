Появилась информация о стоимости и дате выхода смартфона LG V40 ThinQ

Что касается ориентировочной даты выхода LG V40 ThinQ в продажу, то это случится в период с 21 по 28 сентября. Стоимость новинки будет на уровне 899 долларов. Стоит отметить, что прошлогодняя версия LG V30 продавалась по цене в 799 долларов.Интересно, что ранее поступила информация о модификации камер флагмана. Не исключается вариант с 5-камерной конфигурацией. Таким образом, V40 ThinQ может стать первым смартфоном от LG и других крупных производителей, который получит сдвоенную фронтальную и тройную тыльную камеры.Помимо этого известно, что аппарат оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 845 и дактилоскопическим сенсором. Кроме этого смартфону приписывают вырез вверху экрана, чип Hi-Fi DAC и кнопку специально для вызова Google Assistant.