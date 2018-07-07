Археологи нашли в Шотландии древнюю доску шахмат викингов
На территории Дирского аббатства Шотландии, в ходе проведения археологических раскопок, ученые обнаружили большое количество уникальных и интересных артефактов. Находки свидетельствуют о образе жизни и повседневном быте людей, которые обитали в этих землях много лет назад.
Особо отмечают специалисты находку древних «шахмат викингов», или еще называемых - хнафатафл. Находка пролежала в земле примерно тысячу лет. Как уточнили исследователи, удалось им обнаружить только каменную доску, которая использовалась в этой настольной игры. Согласно более ранней информации, происхождение данного вида досуга датировалось не позднее III века до нашей эры.
Первооткрывателями ее были викинги, которые стали источником происхождения неофициального названия. В дальнейшем, игра кочевала вместе с ними и достигла Уэльса, Гренландии и Великобритании. Определить точные правила игры ученые в настоящее время не могут. Пока есть предположения, что здесь были соединены нормы, соответствовавшие условия игры в нарды, шахматы и шашки. Сейчас продолжаются подробные исследования в данном направлении.