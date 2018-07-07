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Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо

Фанаты известной американской певицы Дженнифер Лопес с нетерпением ждали момента, когда избранник звезды Алекс Родригес сделает ей предложение и, по всей видимости, дождались. На днях артистка обнародовала снимок, на котором «засветила» обручальное кольцо, отдыхая с возлюбленным на пляже.

Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо


Зоркие поклонники, заметив украшение на безымянном пальце певицы, тут же засыпали ее расспросами о том, то ли оно самое? Настоящим поводом для догадок о том, что это действительно так, стал тот факт, что США 4 июля отпраздновали День независимости. Вероятно, что именно в этот праздничный день с фейерверками Алекс и сделал предложение Джен.

Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо


Впрочем, некоторые фанаты предположили, что влюбленные и вовсе сыграли свадьбу втайне от всех. Что бы там не говорили, а Лопес предпочитает держать молчание. Поэтому преданным поклонникам стоит лишь ожидать момента, когда звездная пара решит обо всем рассказать.

Стоит напомнить, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес познакомились в 2005 году, когда певица была еще законной супругой Марка Энтони. С тех пор они не виделись вплоть до весны минувшего года. Тогда они случайно встретились на улице и разговорились, а после нескольких свиданий улетели на Багамы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
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