Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо

Зоркие поклонники, заметив украшение на безымянном пальце певицы, тут же засыпали ее расспросами о том, то ли оно самое? Настоящим поводом для догадок о том, что это действительно так, стал тот факт, что США 4 июля отпраздновали День независимости. Вероятно, что именно в этот праздничный день с фейерверками Алекс и сделал предложение Джен.Впрочем, некоторые фанаты предположили, что влюбленные и вовсе сыграли свадьбу втайне от всех. Что бы там не говорили, а Лопес предпочитает держать молчание. Поэтому преданным поклонникам стоит лишь ожидать момента, когда звездная пара решит обо всем рассказать.Стоит напомнить, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес познакомились в 2005 году, когда певица была еще законной супругой Марка Энтони. С тех пор они не виделись вплоть до весны минувшего года. Тогда они случайно встретились на улице и разговорились, а после нескольких свиданий улетели на Багамы.