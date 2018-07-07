Virgin Galactic откроет космопорт в Италии

Речь идет о подписании соглашения с двумя итальянскими компаниями под названием Sitael и Altec. Первая является самой крупной частной космической компанией в Италии. Вторая представлена как дочернее предприятие Итальянского космического агентства. Вместе с Virgin Galactic они возведут в стране Grottaglie Spaceport.На данный момент никто не сообщает технических подробностей этого проекта. Тем не менее, сейчас есть мнению, что инфраструктура будет использоваться даже для вывода небольших спутников в космос.Что касается сроков завершения строительства космопорта, то об этом тоже нет никакой информации.