Virgin Galactic откроет космопорт в Италии
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic собирается в скором времени начать развивать космический туризм. Выводить людей на суборбиту специалисты хотят с помощью реактивного космоплана. Сейчас стало известно, что Virgin Galactic намерена увеличить количество космопортов и построить еще один в Италии.
Речь идет о подписании соглашения с двумя итальянскими компаниями под названием Sitael и Altec. Первая является самой крупной частной космической компанией в Италии. Вторая представлена как дочернее предприятие Итальянского космического агентства. Вместе с Virgin Galactic они возведут в стране Grottaglie Spaceport.
На данный момент никто не сообщает технических подробностей этого проекта. Тем не менее, сейчас есть мнению, что инфраструктура будет использоваться даже для вывода небольших спутников в космос.
Что касается сроков завершения строительства космопорта, то об этом тоже нет никакой информации.
Речь идет о подписании соглашения с двумя итальянскими компаниями под названием Sitael и Altec. Первая является самой крупной частной космической компанией в Италии. Вторая представлена как дочернее предприятие Итальянского космического агентства. Вместе с Virgin Galactic они возведут в стране Grottaglie Spaceport.
На данный момент никто не сообщает технических подробностей этого проекта. Тем не менее, сейчас есть мнению, что инфраструктура будет использоваться даже для вывода небольших спутников в космос.
Что касается сроков завершения строительства космопорта, то об этом тоже нет никакой информации.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:50