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В Болгарии создали 5220-сильный электрогиперкар версии Alieno Arcanum

Болгарские разработчики компании Alieno создали самый мощный гиперкар Arcanum, получивший полностью электрическую установку на 5 293 л.с. В неё входят 24 электромотора.

В Болгарии создали 5220-сильный электрогиперкар версии Alieno Arcanum


Электрическая версия гиперкара Alieno Arcanum имеет четыре варианта исполнения на 2 646, 3 530, 4 410, 5 293 л.с. Мощнейшее авто получит по 6 электродвигателей на каждое колесо. Каждый будет индивидуально управляемым. Максимальная скорость «топового» электрокара составляет 488 км/час. Запас хода авто достигает 1 000 км. Модель обладает роботизированной подвеской, регулируемыми амортизаторами поперечной устойчивости, адаптивными амортизаторами. Alieno Arcanum предложат в дорожном, трековом, гоночном варианте. Производитель планирует выпустить версию для гонки типа «24 часа Ле-Мана», в случае возможности участия полностью электрических авто. Уже на Alieno Arcanum принимают заказы.

Для создания одного такого гиперкара требуется 18-30 месяцев. Сверхмощный электромобиль в базовом исполнении достигает 750 000 евро. «Топовая» вариация стоит в 1,5 млн евро.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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