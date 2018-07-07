Названа дата выхода мощной версии смартфона Xiaomi Redmi 6A
Стало известно о том, когда более мощная модификация смартфона Xiaomi Redmi 6A должна выйти на рынок. Сообщается, что устройство в комплектации 3/32 гигабайта появится в доступе 10 июля.
По данным некоторых торговых платформ, смартфон Xiaomi Redmi 6A в более мощной комплектации уже доступен для предзаказа. Тем не менее, стоит отметить, что в наличие есть только модель с золотистым корпусом. Что касается цены на это устройство, то она составляет 105 долларов.
Кроме увеличения объема памяти аппаратная платформа больше ничем отличаться от стандартной модели не будет. По-прежнему в основе окажется процессор Helio A22, а в качестве дисплея представят матрицу с диагональю в 5,45 дюйма. Что касается камеры, то сзади имеется 13-мегапиксельный модуль, а впереди установлен сенсор на 8 Мп.
Аппарат также получил ИИ-помощника, который способен переводить текст и даже определять количество калорий в пище.
По данным некоторых торговых платформ, смартфон Xiaomi Redmi 6A в более мощной комплектации уже доступен для предзаказа. Тем не менее, стоит отметить, что в наличие есть только модель с золотистым корпусом. Что касается цены на это устройство, то она составляет 105 долларов.
Кроме увеличения объема памяти аппаратная платформа больше ничем отличаться от стандартной модели не будет. По-прежнему в основе окажется процессор Helio A22, а в качестве дисплея представят матрицу с диагональю в 5,45 дюйма. Что касается камеры, то сзади имеется 13-мегапиксельный модуль, а впереди установлен сенсор на 8 Мп.
Аппарат также получил ИИ-помощника, который способен переводить текст и даже определять количество калорий в пище.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:20