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Названа дата выхода мощной версии смартфона Xiaomi Redmi 6A

Стало известно о том, когда более мощная модификация смартфона Xiaomi Redmi 6A должна выйти на рынок. Сообщается, что устройство в комплектации 3/32 гигабайта появится в доступе 10 июля.

Названа дата выхода мощной версии смартфона Xiaomi Redmi 6A


По данным некоторых торговых платформ, смартфон Xiaomi Redmi 6A в более мощной комплектации уже доступен для предзаказа. Тем не менее, стоит отметить, что в наличие есть только модель с золотистым корпусом. Что касается цены на это устройство, то она составляет 105 долларов.

Кроме увеличения объема памяти аппаратная платформа больше ничем отличаться от стандартной модели не будет. По-прежнему в основе окажется процессор Helio A22, а в качестве дисплея представят матрицу с диагональю в 5,45 дюйма. Что касается камеры, то сзади имеется 13-мегапиксельный модуль, а впереди установлен сенсор на 8 Мп.

Аппарат также получил ИИ-помощника, который способен переводить текст и даже определять количество калорий в пище.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:20
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