Ученые создали «умный» пластырь для лечения незаживающих хронических ранах

Инженерами Университета Тафтса (США) представлен «умный» пластырь, данный прототип ориентируется на свойства кислотности раны и ее температурные характеристики. При этом, новым устройством самостоятельно подбирается необходимый объем лекарства. В первую очередь, разработка может понадобиться пациентам, с явно выраженными хроническими поражениями кожи (долго незаживающие ожоги, случаи диабета и прочие).Созданное учеными устройство снабжено рядом сенсоров кислотности и температуры, а также небольшим процессором, обрабатывающим полученные от датчиков данные. Кроме этого, в состав «умного» пластыря помещены инженерами контейнеры, миниатюрного размера и лекарством внутри. Разрушаются эти контейнеры в экстренных ситуациях под действием определенной температуры, после .этого лекарство проникает в область нужного участка раны.Как объяснили специалисты, состав рН в простой ране более 6,5. При попадании инфекции показатель возрастает, при этом температура самой раны и области вокруг нее, характеризует уровень воспаления. Соединением этих двух параметров рассчитывается, сколько необходимо препарата и место его доставки в пределах раны. В скором времени разработчиками запланированы доклинические исследования пластыря.