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Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников одинаковыми нарядами

Ким Кардашьян и Кантье Уэст были замечены при выходе из самого модного суши-ресторана. При этом звёзды были одеты практически в одинаковых нарядах, что смутило поклонников, решивших данную одежду не совсем походящей для похода в ресторан.

Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников одинаковыми нарядами


Накануне в сеть попала фотография, на которой запечатлены Ким Кардашьян и Кантье Уэст, в одежде не для романтического вечера. Звёзды были одеты в футболки, брюки цвета хаки и ботинки. Большинство пользователей решили, что Кантье Уэст пошёл на очередной рекламный ход своей линии одежды. Также поклонники предположили, что Ким Кардашьян в данном случае была использована в коммерческих целях.

Однако не все поклонники согласились с данными выводами. Большая часть фанатов звёздной пары уверены, что таким образом Ким Кардашьян и Кантье Уэст становятся ближе друг к другу и не стоит искать в данном случае никаких подводных камней.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:20
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