Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников одинаковыми нарядами

Накануне в сеть попала фотография, на которой запечатлены Ким Кардашьян и Кантье Уэст, в одежде не для романтического вечера. Звёзды были одеты в футболки, брюки цвета хаки и ботинки. Большинство пользователей решили, что Кантье Уэст пошёл на очередной рекламный ход своей линии одежды. Также поклонники предположили, что Ким Кардашьян в данном случае была использована в коммерческих целях.Однако не все поклонники согласились с данными выводами. Большая часть фанатов звёздной пары уверены, что таким образом Ким Кардашьян и Кантье Уэст становятся ближе друг к другу и не стоит искать в данном случае никаких подводных камней.