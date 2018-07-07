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Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia Stinger

Австралийские сотрудники полиции штата Квинсленд будут теперь передвигаться на новых современных Kia Stinger, обладающих самой дорогой комплектацией. Авто заменят старые Holden Commodore и Ford Falcon.

Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia Stinger


В австралийском служебном автопарке появилось 50 новых авто Kia Stinger. В будущем количество таких машин должно достигнуть 200 экземпляров. Под капотом данной версии скрывается 3,3-литровый мотор V6 на 370 л.с. с турбонаддувом. Фастбек первую сотню преодолевает за 4,8 с. Максимальная скорость версии составляет 269 км/час. Это делает авто самым быстрым в истории марки. Австралийские полицейские вынуждены были найти замену авто Ford и Holden, так как данные компании прекратили выпускать на территории Австралии свою продукцию.

Kia Stinger в РФ доступен с двухлитровыми моторами на 197/247 л. с. Также предлагается «топовая» версия с 3,3-литровым мотором на 370 л.с. С мотором сочетается автоматическая 8-диапазонная КП и полный привод. Авто расценивается от 1,8999 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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