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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают сограждан об опасном заболевании: на юге Индии зафиксирована вспышка лептоспироза.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии


Еще полмесяца назад в Индии уже были зарегистрированы 69 людей, заразившихся опасным инфекционным заболеванием. Руководство индийского штата, где выявился рост заболевших, обеспокоено плохой экологической ситуацией в районе. Специалисты предполагают, что серьезная опасность грозит городу Патамтитта, где проживает почти 40 тысяч человек.

Ведомство рекомендует россиянам, планирующим путешествия в Индию, учитывать ситуацию с лептоспирозом в ней.

Инфекция поражает внутренние органы и ЦНС вплоть до случаев летального исхода. Подхватить заразу можно посредством воды, почвы и растений, либо при прямом контакте человека с мочой зараженного домашнего животного. Через людей опасное заболевание не передается.
 
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В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:00
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