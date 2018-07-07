Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Индии

Еще полмесяца назад в Индии уже были зарегистрированы 69 людей, заразившихся опасным инфекционным заболеванием. Руководство индийского штата, где выявился рост заболевших, обеспокоено плохой экологической ситуацией в районе. Специалисты предполагают, что серьезная опасность грозит городу Патамтитта, где проживает почти 40 тысяч человек.Ведомство рекомендует россиянам, планирующим путешествия в Индию, учитывать ситуацию с лептоспирозом в ней.Инфекция поражает внутренние органы и ЦНС вплоть до случаев летального исхода. Подхватить заразу можно посредством воды, почвы и растений, либо при прямом контакте человека с мочой зараженного домашнего животного. Через людей опасное заболевание не передается.