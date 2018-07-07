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Toyota смогла занять четверть российского рынка среднеразмерных внедорожников

В РФ продолжается увеличение спроса на современные среднеразмерные SUV. Так наблюдались положительные продажи версий Toyota Land Cruiser Prado, а также Fortuner.

Toyota смогла занять четверть российского рынка среднеразмерных внедорожников


В свою очередь они стали драйверами реализаций своего производителя в России. В РФ продажи марки Toyota за первые 6 месяцев этого года составили 47 444 авто. Производитель в конце прошедшего года вывел на рынок РФ версии Land Cruiser Prado, а также Fortuner. За январь-июнь в РФ продали 8 271 внедорожников обновлённой версии Toyota Land Cruiser Prado. За отчетный период продали 4 381 авто версии Fortuner. Обе модели в течение полугодия продавали с положительным трендом. Согласно подсчётам японской марки, версии Land Cruiser Prado/Fortuner на рынке России в своем сегменте обладают долей в 25%.

В России спрос на авто Toyota в целом увеличился за январь-июнь на 7 процентов. При этом за полугодие Camry утратила 1% продаж (13 884 авто). Показатели продаж паркетника RAV4 составили 13 423 (минус 16%).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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