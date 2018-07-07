Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана







Спустя несколько часов возгорание ликвидировали. Пострадавших от возгорания не зарегистрировано. Как отметили в районной администрации, сейчас на месте происшествия работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологии.Очевидцы случившегося рассказали, что видели ночью, как неопознанный летающий объект, размер которого был, примерно, 3 на 3 метра, падая горел и светился. От места падения в радиусе нескольких сотен метров специалистам удалось обнаружить обломки данного НЛО. Часть из них нашли местные жители. Об этом сообщил местный портал Nur.kz.По словам специалистов, свалившимися металлическими объектами могут являться обломки ракеты или метеозонда. Произошедшее очевидцы запечатлели на камеры и разместили в Сеть.