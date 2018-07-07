Обломки двух НЛО обнаружили на западе Казахстана
На западе Казахстана в степи были обнаружены обломки неизвестных металлических предметов. Как только данное НЛО оказалось на земной поверхности, произошло возгорание степи: в Казталовском районе Карасуского сельского округа горела сухая трава на площади в сто га.
Спустя несколько часов возгорание ликвидировали. Пострадавших от возгорания не зарегистрировано. Как отметили в районной администрации, сейчас на месте происшествия работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологии.
Очевидцы случившегося рассказали, что видели ночью, как неопознанный летающий объект, размер которого был, примерно, 3 на 3 метра, падая горел и светился. От места падения в радиусе нескольких сотен метров специалистам удалось обнаружить обломки данного НЛО. Часть из них нашли местные жители. Об этом сообщил местный портал Nur.kz.
По словам специалистов, свалившимися металлическими объектами могут являться обломки ракеты или метеозонда. Произошедшее очевидцы запечатлели на камеры и разместили в Сеть.
Спустя несколько часов возгорание ликвидировали. Пострадавших от возгорания не зарегистрировано. Как отметили в районной администрации, сейчас на месте происшествия работают представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологии.
Очевидцы случившегося рассказали, что видели ночью, как неопознанный летающий объект, размер которого был, примерно, 3 на 3 метра, падая горел и светился. От места падения в радиусе нескольких сотен метров специалистам удалось обнаружить обломки данного НЛО. Часть из них нашли местные жители. Об этом сообщил местный портал Nur.kz.
По словам специалистов, свалившимися металлическими объектами могут являться обломки ракеты или метеозонда. Произошедшее очевидцы запечатлели на камеры и разместили в Сеть.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:40