В Беларуси девушка упала в купальский костер
В Беларуси в Витебске во время празднования Ивана Купала девушка упала лицом прямо в разведенный костер.
Огромный костер, разведенный в честь праздника, изувечил девушку-участницу. Во время традиционных прыганий пострадавшая столкнулась в воздухе в парнем, прыгавшем с противоположной стороны.
В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, рук и ног. В настоящий момент физическое здоровье девушки удовлетворительное.
Огромный костер, разведенный в честь праздника, изувечил девушку-участницу. Во время традиционных прыганий пострадавшая столкнулась в воздухе в парнем, прыгавшем с противоположной стороны.
В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, рук и ног. В настоящий момент физическое здоровье девушки удовлетворительное.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30