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В Беларуси девушка упала в купальский костер

В Беларуси в Витебске во время празднования Ивана Купала девушка упала лицом прямо в разведенный костер.

В Беларуси девушка упала в купальский костер


Огромный костер, разведенный в честь праздника, изувечил девушку-участницу. Во время традиционных прыганий пострадавшая столкнулась в воздухе в парнем, прыгавшем с противоположной стороны.

В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами лица, рук и ног. В настоящий момент физическое здоровье девушки удовлетворительное.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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