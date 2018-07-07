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Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах

Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно удивляет общественность своим поведением. Недавно звезда поскупилась, не наградив талантливых детей цветами.

Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах


Анастасия Волочкова, после просмотра «Щелкунчика» в новой постановке, пришла в восторг. На своей странице в Instagram балерина разместила пост, в котором она отметила талантливую актёрскую игру всех детей.

Однако после спектакля дети были разочарованы, так как Анастасия Волочкова не подарила им очаровательные белые розы, которые являются любимыми цветами балерины. Звезда решила их приберечь для себя, а детям презентовала непримечательные цветы.

По этому поводу пользователи высказали своё возмущение, несмотря на то, что балерина в состоянии содержать дорогой автомобиль и после каждого выступления получает большое количество цветов, она отказала детям в красивых белых розах.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
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