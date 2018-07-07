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Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают ее количество в ушах

Российские медики предупредили о нежелательном использовании ватных палочек в качестве средства для чистки ушей от серы. По словам отоларингологов, вместо того, чтобы очищать ушные проходы, ватные палочки, наоборот, могут забить их, и тогда потребуется помощь специалистов.

Исследования показали, что ватными палочками эффективно прочищать лишь внешнюю часть слухового органа, до внутренней части — непосредственно самого канала — они достать не могут. Вместо этого палочки проталкивают серу вниз по каналу, из-за чего постепенно образуется серная пробка.

Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают ее количество в ушах


Кроме того, если переусердствовать, то ватной палочкой можно нанести раздражение серной железе, которая вырабатывает серу. Раздраженная железа увеличивает выработку серы и тем самым быстрее забивает ушной канал. В худшем случае ватной палочкой можно нечаянно повредить барабанную перепонку, что может привести к потере слуха.

Ученые советуют промывать уши теплой водой или намыленным мизинцем, это более безопасные гигиенические процедуры. А если пробка все же образовалась, то не следует прибегать к народным методам, лучше обратиться к отоларингологу.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:20
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