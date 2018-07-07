Ватные палочки не очищают от серы, а увеличивают ее количество в ушах

Исследования показали, что ватными палочками эффективно прочищать лишь внешнюю часть слухового органа, до внутренней части — непосредственно самого канала — они достать не могут. Вместо этого палочки проталкивают серу вниз по каналу, из-за чего постепенно образуется серная пробка.Кроме того, если переусердствовать, то ватной палочкой можно нанести раздражение серной железе, которая вырабатывает серу. Раздраженная железа увеличивает выработку серы и тем самым быстрее забивает ушной канал. В худшем случае ватной палочкой можно нечаянно повредить барабанную перепонку, что может привести к потере слуха.Ученые советуют промывать уши теплой водой или намыленным мизинцем, это более безопасные гигиенические процедуры. А если пробка все же образовалась, то не следует прибегать к народным методам, лучше обратиться к отоларингологу.