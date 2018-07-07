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В Эстонии сбежавшая черепаха через 3 года вернулась домой

Спустя три года после побега жителю Эстонии вернули сбежавшую от него желтоухую черепаху Фернандо.

В Эстонии сбежавшая черепаха через 3 года вернулась домой


Ровно три года назад эстонец взял Фернандо на прогулку к озеру. Когда животное испачкалось в песке, хозяин принял решение искупать его в озерной воде, но там черепаха вырвалась от него и уплыла. Три года Фернандо где-то пропадал. Хозяин каждую весну выходил его встречать на озеро в надежде, что тот вылезет погреться на берег на теплое весеннее солнце.

В конце прошлого месяца вблизи от места побега черепахи, ее на берегу нашел местный рыбак. С помощью интернета вскоре нашелся и ее хозяин. После долгожданной встречи эстонец заметил, что Фернандо за это годы сильно вырос. На вопросы любопытных, как он смог узнать своего питомца, мужчина рассказал о его особом окраске и удивительно спокойном характере, не изменившемся за прошедшие годы разлуки.

Недавно СМИ сообщали, как спустя 10 лет к хозяевам вернулся блудный кот Гарри: его нашли в приюте в 80 км от дома. Как потом оказалось, эти за 10 лет Гарри успел пожить у нашедшего его пожилого человека. А когда тот умер, кот поселился в приюте, сотрудники которого по микрочипу смогли найти его настоящего хозяина.
 
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В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:10
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