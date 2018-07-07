Эксперты рассказали про дешевые способы заказа авиабилетов

Как оказалось, туристам нужно просто использовать компьютер для оформления брони. Причем это должен быть не смартфон, поскольку при этом варианте цена билета получается слишком завышенной.Экспертами информационного портала Which Travel не скрывается возможность предложить пользователям сэкономить свои деньги, планируя покупку авиабилетов различных направлений. Издание Mirror опубликовало статью, в которой специалистами поясняется, что современные авиакомпании дают возможность покупать авиабилеты несколькими путями – непосредственно в аэропорту, бронирование посредством мобильными телефонов и бронирование с помощью компьютеров. Результаты анализов показали, что большинством мировых авиакомпаний завышается цена на билеты, в случае их бронирования через смартфоны.Только у нескольких авиакомпаний отмечен стандартный диапазон цен на билеты? при приобретении их через мобильное устройство. На основании выше сказанного, следует, что заказ билетов, используя возможности персональных компьютеров, позволит экономить при каждом планируемом путешествии. Так же отмечается, стоимость билетов некоторых авиакомпаний, бронирующих авиабилеты посредством приложения, установленного на смартфонах, получалась дороже на 30-35 долларов. Желая сэкономить, не исключается и вариант использования различных сервисов для поиска вариантов приобретения авиабилетов.