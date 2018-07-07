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Honda планирует побить рекорд самой быстрой газонокосилки

Honda построила новую версию сверхскоростной современной газонокосилки Mean Mower. Она должна побить прошлый рекорд, который установила японская марка. Mean Mower V2 для этого требуется разогнаться до 241 км/час.

Honda планирует побить рекорд самой быстрой газонокосилки


Созданием новинки занимались эксперты British Touring Car Championship Team Dynamics. Быстрейшая в мире газонокосилка оборудована бензиновым 1,0-литровым двигателем, который позаимствовали у мотоцикла версии Honda CBR1000RR Fireblade SP. Мотор генерирует 190 л.с. Он сочетается с шестискорсотной КПП. Ради уменьшения массы газонокосилка получила ряд деталей, которые создали на 3D-принтере. За счёт этого газонокосилка весит 69,1 кг. При этом на 1 тонну в данном случае приходится 1 000 л.с. Новинка оборудована приборной панелью, имеющей цветной экран.

Mean Mower V2 оснащают 10-дюймовыми дисками, имеющими покрышки Hoosier, передними 4-поршневыми суппортами, задними 6-поршневыми суппортами. На треке управлять газонокосилкой будет Джесс Хоукинс, являющийся автогонщиком и участником шоу Fast Furious. Новинка в настоящее время проходит испытания. О дате заезда объявят позже.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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