Honda планирует побить рекорд самой быстрой газонокосилки

Созданием новинки занимались эксперты British Touring Car Championship Team Dynamics. Быстрейшая в мире газонокосилка оборудована бензиновым 1,0-литровым двигателем, который позаимствовали у мотоцикла версии Honda CBR1000RR Fireblade SP. Мотор генерирует 190 л.с. Он сочетается с шестискорсотной КПП. Ради уменьшения массы газонокосилка получила ряд деталей, которые создали на 3D-принтере. За счёт этого газонокосилка весит 69,1 кг. При этом на 1 тонну в данном случае приходится 1 000 л.с. Новинка оборудована приборной панелью, имеющей цветной экран.Mean Mower V2 оснащают 10-дюймовыми дисками, имеющими покрышки Hoosier, передними 4-поршневыми суппортами, задними 6-поршневыми суппортами. На треке управлять газонокосилкой будет Джесс Хоукинс, являющийся автогонщиком и участником шоу Fast Furious. Новинка в настоящее время проходит испытания. О дате заезда объявят позже.