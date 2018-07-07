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Арабские инвесторы вложат до 110 000 000 евро в проект «Кортеж»

Денис Мантуров, являющийся главой Минпромторга России, отметил, что проект «Кортеж», непосредственно в рамках которого разрабатывают авто для первых лиц, заинтересовал арабских инвесторов.

Арабские инвесторы вложат до 110 000 000 евро в проект «Кортеж»


Межправительственной Российско-Эмиратской комиссией накануне было проведено заседание в Казани. На нём подписали инвестиционное соглашение с холдинговой действующей компанией Tawazun из ОАЭ. В число участников мероприятия вошёл Абдулла бин Зайед Аль Нахайяни, являющийся главой Министерства иностранных дел ОАЭ, Рустам Минниханов - президент Татарстана. Эмиратский инвестфонд в проект «Кортеж планирует вложить около 110 000 000 евро. Информацию озвучил Денис Мантуров - глава Минпромторга России. По его словам под контроль Tawazun попадёт около 30% проекта. При этом НАМИ будет владеть приблизительно 60%, Sollers -5%.

По словам представителей Минпромторга, Tawazun войдет в СП, занимающееся на правах партнера выпуском, распространением продукции нового проекта «Кортеж». Вложенные арабами средства направят для разработки производства авто бренда Aurus, для создания бронированных транспортных средств. Арабы также собираются на Ближнем Востоке продвигать самолеты версии Sukhoi Superjet 100.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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