АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после подтверждения отцовства

Сын Марии Шукшиной, несмотря на подтверждение отцовства посредством ДНК-теста, не желает общаться с малышом и его матерью. Фрейя Зильбер в апреле нынешнего года родила ребёнка, отцом которого является Макар Касаткин – сын Марии Шукшиной.

Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после подтверждения отцовства


В течение нескольких месяцев Фрейя Зильбер пыталась достучаться до знаменитой семьи Шукшиных, чтобы они признали её сына. Недавно Мария Шукшина сообщила, что ДНК-тест подтвердил, что Макар является отцом ребёнка Фрейи Зильбер.

Несмотря на это Макар Касаткин не желает поддерживать какие-либо отношения с новорожденным сыном и его матерью. Общения с журналистами молодой отец избегает, за него на все вопросы отвечает адвокат. Внешне сын Марии Шукшиной очень изменился, за короткое время молодой человек сильно располнел, набрав несколько десятков килограммов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Honda планирует побить рекорд самой быстрой
Арабские инвесторы вложат до 110 000 000 евро в
В сети рассекретили внешность обновлённой версии
Volkswagen отзывает в РФ более тысячи кроссоверов
Немецкая принцесса вышла замуж впервые за 46 лет
Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд
Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости
Земля может обеспечивать жизнь не более 7
Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во
Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую
«Ё-мобили» продают в Минске за 5 млн рублей
Постаревший Владимир Пресняков стал похож на
На Фестиваль скорости в Гудвуд приедет
Вера Брежнева показала свою большую семью
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил свою работу
Новый электропоезд «Ласточка» начала ходить из
Росстат: Инфляция в России чуть ускорилась за июнь
Алла Пугачева отказалась от всех встреч с
Россия планирует создать в ближайшие годы
«Отец Интернета» рассказал историю формирования
Елена Летучая восхитила фанатов стройными ногами
Жук-короед захватил хвойные леса в Томской области
Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали
Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния
Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил
Премьер-министр России поручил создать детское
Новорожденные в России получат подарки после
Глава Сбербанка поделился секретом правильного
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на
Ученые разобрались в причинах частого засыпания
Просмотреть все новости