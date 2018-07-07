Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости после подтверждения отцовства

В течение нескольких месяцев Фрейя Зильбер пыталась достучаться до знаменитой семьи Шукшиных, чтобы они признали её сына. Недавно Мария Шукшина сообщила, что ДНК-тест подтвердил, что Макар является отцом ребёнка Фрейи Зильбер.Несмотря на это Макар Касаткин не желает поддерживать какие-либо отношения с новорожденным сыном и его матерью. Общения с журналистами молодой отец избегает, за него на все вопросы отвечает адвокат. Внешне сын Марии Шукшиной очень изменился, за короткое время молодой человек сильно располнел, набрав несколько десятков килограммов.