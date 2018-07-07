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В сети рассекретили внешность обновлённой версии Hyundai Elantra

Фотошпионы в Южной Корее засняли обновлённую вариацию седана Hyundai Avante. Он россиянам известен как Elantra. Авто смогли сфотографировать без камуфляжа.

В сети рассекретили внешность обновлённой версии Hyundai Elantra


Новинка будет внешне отличаться более широкой решёткой радиатора, другими бамперами, модернизированными фарами, пересмотренной крышкой багажного отделения. Сзади авто номерные знаки переместили с крышки багажника непосредственно на бампер. Рестайлинговый седан внешне стал напоминать версию Hyundai i30. Пока является засекреченной информация про техническую составляющую рестайлингового Hyundai Elantra. Модель могут оснастить бензиновым 1,6-литровым мотором новой генерации Smart Stream. Его позаимствовали у новой версии Kia Cerato. Мотор генерирует 123 л.с., работая на пару с вариатором. Новинка может получить также гибридную версию.

Рестайлинговая версия седана Hyundai Elantra на домашнем рынке можно приобрести с августа месяца. Авто до прочих государств должно добраться до конца этого года.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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