В сети рассекретили внешность обновлённой версии Hyundai Elantra
Фотошпионы в Южной Корее засняли обновлённую вариацию седана Hyundai Avante. Он россиянам известен как Elantra. Авто смогли сфотографировать без камуфляжа.
Новинка будет внешне отличаться более широкой решёткой радиатора, другими бамперами, модернизированными фарами, пересмотренной крышкой багажного отделения. Сзади авто номерные знаки переместили с крышки багажника непосредственно на бампер. Рестайлинговый седан внешне стал напоминать версию Hyundai i30. Пока является засекреченной информация про техническую составляющую рестайлингового Hyundai Elantra. Модель могут оснастить бензиновым 1,6-литровым мотором новой генерации Smart Stream. Его позаимствовали у новой версии Kia Cerato. Мотор генерирует 123 л.с., работая на пару с вариатором. Новинка может получить также гибридную версию.
Рестайлинговая версия седана Hyundai Elantra на домашнем рынке можно приобрести с августа месяца. Авто до прочих государств должно добраться до конца этого года.