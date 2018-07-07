Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во время конной езды

Публикация от Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) 5 Июл 2018 в 11:05 PDT

Дочь балерины призналась, что конный спорт является серьёзным и ответственным занятием. Прежде всего, это сложная и упорная работа, во время которой можно получить травмы. Ариадне пришлось с этим столкнуться, во время тренировки при отработке новых элементов девочка упала и травмировала руку.Девочка оценила поддержку и работу своего тренера, если бы не она, то вряд ли Ариадна могла чему-то научиться. Дочь балерины надеется, что делала всё правильно, она считает свою наставницу в конном спорте своей второй мамой, так как она уделяла девочке много времени. Девочка намерена после восстановления продолжить тренировки на лошади.