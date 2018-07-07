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Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во время конной езды

Дочь балерины Анастасии Волочковой в Instagram рассказала о травме, которую она получила во время занятия конным спортом. Катаясь на лошади, Ариадна повредила руку.

Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во время конной езды


Дочь балерины призналась, что конный спорт является серьёзным и ответственным занятием. Прежде всего, это сложная и упорная работа, во время которой можно получить травмы. Ариадне пришлось с этим столкнуться, во время тренировки при отработке новых элементов девочка упала и травмировала руку.

Девочка оценила поддержку и работу своего тренера, если бы не она, то вряд ли Ариадна могла чему-то научиться. Дочь балерины надеется, что делала всё правильно, она считает свою наставницу в конном спорте своей второй мамой, так как она уделяла девочке много времени. Девочка намерена после восстановления продолжить тренировки на лошади.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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