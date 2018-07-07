Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд

Новый проект инициирован британской компанией, планирующей на китайском авторынке укрепить свои позиции. Руководство бренда Jaguar Land Rover хочет для этого объединить усилия с потенциальным своим партнёром, а именно китайской компанией Chery. Производителями в 2012 году было заключено партнёрское соглашение. Есть предположения, что для нового бренда будет возрождено название Rover. Для совместной новой марки ориентиром станет "люксовая" версия Lynk Co, созданная два года назад. В данном случае используются технологии шведской компании Volvo, владельцем которой является Geely.От Chery и Jaguar Land Rover не поступало пока официальных комментариев в отношении создания совместного нового бренда. Стоит напомнить, что в КЕР сейчас ведётся сборка версий Jaguar XFL, Jaguar XEL, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery.