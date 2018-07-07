Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд
Представителями автокомпаний Jaguar Land Rover, а также Chery начались переговоры про возможность создания совместного нового бренда, под которым станут выпускать автомобили.
Новый проект инициирован британской компанией, планирующей на китайском авторынке укрепить свои позиции. Руководство бренда Jaguar Land Rover хочет для этого объединить усилия с потенциальным своим партнёром, а именно китайской компанией Chery. Производителями в 2012 году было заключено партнёрское соглашение. Есть предположения, что для нового бренда будет возрождено название Rover. Для совместной новой марки ориентиром станет "люксовая" версия Lynk Co, созданная два года назад. В данном случае используются технологии шведской компании Volvo, владельцем которой является Geely.
От Chery и Jaguar Land Rover не поступало пока официальных комментариев в отношении создания совместного нового бренда. Стоит напомнить, что в КЕР сейчас ведётся сборка версий Jaguar XFL, Jaguar XEL, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery.