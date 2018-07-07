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Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд

Представителями автокомпаний Jaguar Land Rover, а также Chery начались переговоры про возможность создания совместного нового бренда, под которым станут выпускать автомобили.

Jaguar Land Rover и Chery создадут новый автобренд


Новый проект инициирован британской компанией, планирующей на китайском авторынке укрепить свои позиции. Руководство бренда Jaguar Land Rover хочет для этого объединить усилия с потенциальным своим партнёром, а именно китайской компанией Chery. Производителями в 2012 году было заключено партнёрское соглашение. Есть предположения, что для нового бренда будет возрождено название Rover. Для совместной новой марки ориентиром станет "люксовая" версия Lynk Co, созданная два года назад. В данном случае используются технологии шведской компании Volvo, владельцем которой является Geely.

От Chery и Jaguar Land Rover не поступало пока официальных комментариев в отношении создания совместного нового бренда. Стоит напомнить, что в КЕР сейчас ведётся сборка версий Jaguar XFL, Jaguar XEL, Range Rover Evoque, Land Rover Discovery.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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