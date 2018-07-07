Земля может обеспечивать жизнь не более 7 миллиардов человек

В свою очередь последние сведения касательно пригодности на голубой планете определенного количества людей озвучили еще в 19 столетии. Теории в то время строились на грузоподъемности существовавших паровых судов. Их сопоставляли с объемами всей Земли. По словам современников, предположение может иметь право на существование, однако носит более глобальный характер. Речь в данном случае идет про глобальную проблему ухудшения экологического состояния Земли. Ресурсы по объему близятся к минимальным показателям, вследствие чего многие мировые лидеры заявляют касательно перенаселения региона.Учёные отмечают, что эта тенденция касается кроме человека, также множества других видов. Так размножение простейших плодовых мух происходит с избыточной активностью. Это может с годами привести к определённым экологическим сдвигам, а также катастрофам.