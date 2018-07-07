АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Земля может обеспечивать жизнь не более 7 миллиардов человек

Ученые выяснили, что Земля в полной мере способна поддерживать жизнь только семи миллиардов человек. Как стало известно, в июне этого года данный показатель превышен был на шестьсот миллионов.

Земля может обеспечивать жизнь не более 7 миллиардов человек


В свою очередь последние сведения касательно пригодности на голубой планете определенного количества людей озвучили еще в 19 столетии. Теории в то время строились на грузоподъемности существовавших паровых судов. Их сопоставляли с объемами всей Земли. По словам современников, предположение может иметь право на существование, однако носит более глобальный характер. Речь в данном случае идет про глобальную проблему ухудшения экологического состояния Земли. Ресурсы по объему близятся к минимальным показателям, вследствие чего многие мировые лидеры заявляют касательно перенаселения региона.

Учёные отмечают, что эта тенденция касается кроме человека, также множества других видов. Так размножение простейших плодовых мух происходит с избыточной активностью. Это может с годами привести к определённым экологическим сдвигам, а также катастрофам.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Марии Шукшиной изменился до неузнаваемости
Земля может обеспечивать жизнь не более 7
Дочь Волочковой Ариадна травмировала руку во
Автобренд Chevrolet выпустил грузопассажирскую
«Ё-мобили» продают в Минске за 5 млн рублей
Постаревший Владимир Пресняков стал похож на
На Фестиваль скорости в Гудвуд приедет
Вера Брежнева показала свою большую семью
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил свою работу
Новый электропоезд «Ласточка» начала ходить из
Росстат: Инфляция в России чуть ускорилась за июнь
Алла Пугачева отказалась от всех встреч с
Россия планирует создать в ближайшие годы
«Отец Интернета» рассказал историю формирования
Елена Летучая восхитила фанатов стройными ногами
Жук-короед захватил хвойные леса в Томской области
Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали
Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния
Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил
Премьер-министр России поручил создать детское
Новорожденные в России получат подарки после
Глава Сбербанка поделился секретом правильного
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на
Ученые разобрались в причинах частого засыпания
Илон Маск нашел способ спасти детей в Таиланде
В открытом космосе земные бактерии превращаются в
Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян
Ученые не могут объяснить внезапное ускорение
Хейтеры уверены, что возомнивший себя Богом Антон
Пауки летают на паутине с помощью определения
Просмотреть все новости