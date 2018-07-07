«Ё-мобили» продают в Минске за 5 млн рублей

Из фото видно, что продавец предлагает от семи авто марки «Ё-мобиль». Одна такая машина расценивается в 5 миллионов рублей. Житель Минска заметил, что автомобили отличаются по цене, потому что сохранились до наших дней в разном состоянии. Между тем в объявлении говорится, что за доплату авто можно переоснастить, доукомплектовать. Проект «Ё-мобиль», который инициировал бизнесмен Михаил Прохоров, предполагал создание гибридного народного транспорта. Цена авто должна была достигать 360 – 490 тыс руб. Но в итоге «Ё-мобили» расценивались от 1 млн руб.Проект в 2014 году пришлось закрыть вследствие его нерентабельности. В итоге все наработки на сумму в 150 миллионов евро, достались за символическую цену в один евро ФГУП НАМИ.