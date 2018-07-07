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Вера Брежнева показала свою большую семью

Певица Вера Брежнева в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена вся её большая семья. Также звезда рассказала, что она очень ценит общество родных.

Вера Брежнева показала свою большую семью


Вера Брежнева редко выкладывает в Instagram семейные фотографии. Поклонники певицы практически ничего не знают о её взаимоотношениях с близкими. Изредка Вера Брежнева делится со своими подписчиками личной жизнью.

Недавно певица опубликовала новый снимок, на котором запечатлены все члены её семьи. В комментариях к данной фотографии Вера Брежнева указала, что очень важно хранить тепло семейного общения и ценить эти мгновения. Звезда считает это тяжёлым трудом.

Свои комментарии к данной фотографии подписчики не смогли оставить, так как Вера Брежнева отключила для них такую возможность. Однако по количеству лайков можно сказать, что фанаты одобрили мысли звезды и снимок.

Вера Брежнева показала свою большую семью
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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