Вера Брежнева показала свою большую семью

Вера Брежнева редко выкладывает в Instagram семейные фотографии. Поклонники певицы практически ничего не знают о её взаимоотношениях с близкими. Изредка Вера Брежнева делится со своими подписчиками личной жизнью.Недавно певица опубликовала новый снимок, на котором запечатлены все члены её семьи. В комментариях к данной фотографии Вера Брежнева указала, что очень важно хранить тепло семейного общения и ценить эти мгновения. Звезда считает это тяжёлым трудом.Свои комментарии к данной фотографии подписчики не смогли оставить, так как Вера Брежнева отключила для них такую возможность. Однако по количеству лайков можно сказать, что фанаты одобрили мысли звезды и снимок.