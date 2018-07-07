Алла Пугачева отказалась от всех встреч с друзьями ради отдыха с семьей

В предыдущие годы в это время Алла Пугачёва приезжала на частную виллу к Лайме Вайкуле в Юрмалу. В этом году Лайма Вайкуле тоже надеялась увидеть подругу у себя в гостях и посетить вместе с ней фестиваль «Рандеву». Однако Примадонна отказалась от приглашения, отметив, что сможет увидеться с Вайкуле только в августе.Также Алла Пугачёва не будет присутствовать на юбилее Александра Домогарова по причине отъезда за границу. Не посетит Примадонна и концерт Григория Лепса, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» 16 июля.Следующим мероприятием, на котором будет присутствовать Алла Борисовна, состоится 10 ноября. В этот день запланирован концерт Леонида Агутина в честь его 50-летия. Артиста придут поздравить Маршал, Шнуров, Пресняков, Баста и другие.