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Алла Пугачева отказалась от всех встреч с друзьями ради отдыха с семьей

Алла Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми отправилась на отдых в Европу. Примадонна отвечает отказом на все приглашения от друзей, так как предпочла провести летний отдых с семьёй.

Алла Пугачева отказалась от всех встреч с друзьями ради отдыха с семьей


В предыдущие годы в это время Алла Пугачёва приезжала на частную виллу к Лайме Вайкуле в Юрмалу. В этом году Лайма Вайкуле тоже надеялась увидеть подругу у себя в гостях и посетить вместе с ней фестиваль «Рандеву». Однако Примадонна отказалась от приглашения, отметив, что сможет увидеться с Вайкуле только в августе.

Также Алла Пугачёва не будет присутствовать на юбилее Александра Домогарова по причине отъезда за границу. Не посетит Примадонна и концерт Григория Лепса, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» 16 июля.

Следующим мероприятием, на котором будет присутствовать Алла Борисовна, состоится 10 ноября. В этот день запланирован концерт Леонида Агутина в честь его 50-летия. Артиста придут поздравить Маршал, Шнуров, Пресняков, Баста и другие.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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