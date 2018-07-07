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Новый электропоезд «Ласточка» начала ходить из Ростова в Новороссийск

Теперь электропоезд «Ласточка» будет быстрее добираться в Новороссийск из Ростова-на-Дону. Раньше для преодоления данного расстояния требовалось семь часов. Теперь данное время уменьшилось на два часа.

Новый электропоезд «Ласточка» начала ходить из Ростова в Новороссийск


Электропоезд «Ласточка» шестого июля выехал в первый раз по новому маршруту в Новороссийск из Ростова-на-Дону. Состав движется теперь не через Краснодар, как раньше. Путь электропоезда лежит теперь через Славянск-на-Кубани. Вследствие этого время пути уменьшилось до 4 ч 47 мин. Из Ростова-на-Дону «Ласточка» отправляется в 6 ч 38 мин. В Новороссийск она пребывает в 11 ч 25 мин. Электропоезд обратно выезжает в 16 ч 55 мин. В областной центр железнодорожный транспорт возвращается в 21 ч 49 мин. «Ласточка» в пути останавливается на 7 станциях.

«Ласточку» в прошлом году запустили в Новороссийск из Ростова-на-Дону благодаря продлению одного из составов, который двигался через Краснодар. Данный маршрут продолжает работу. При этом новый маршрут «Ласточки» лежит через станцию Протока.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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