Новый электропоезд «Ласточка» начала ходить из Ростова в Новороссийск

Электропоезд «Ласточка» шестого июля выехал в первый раз по новому маршруту в Новороссийск из Ростова-на-Дону. Состав движется теперь не через Краснодар, как раньше. Путь электропоезда лежит теперь через Славянск-на-Кубани. Вследствие этого время пути уменьшилось до 4 ч 47 мин. Из Ростова-на-Дону «Ласточка» отправляется в 6 ч 38 мин. В Новороссийск она пребывает в 11 ч 25 мин. Электропоезд обратно выезжает в 16 ч 55 мин. В областной центр железнодорожный транспорт возвращается в 21 ч 49 мин. «Ласточка» в пути останавливается на 7 станциях.«Ласточку» в прошлом году запустили в Новороссийск из Ростова-на-Дону благодаря продлению одного из составов, который двигался через Краснодар. Данный маршрут продолжает работу. При этом новый маршрут «Ласточки» лежит через станцию Протока.