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Постаревший Владимир Пресняков стал похож на Микки Рурка

Владимир Пресняков с годами стал сильно похож на Микки Рурка. Поклонники российского артиста считают, что он неплохо выглядит в свои годы, однако ему стоит задуматься о смене имиджа.

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Молодая жена Владимира Преснякова Наталья Подольская на своей странице в Instagram недавно опубликовала фотографию артиста. На этом снимке Владимир Пресняков позирует перед камерой на белом фоне, поэтому всё внимание сосредоточено на внешности певца. Подписчики Натальи Подольской сразу же отметили сходство её возлюбленного с Микки Рурком.

На другой фотографии, где певица запечатлена с мужем и сыном, подписчики отметили, что Владимир Пресняков похож на Джека Николсона в юные годы. Сама Наталья Подольская не стала комментировать странные сравнения её мужа. Фотография, на которой артисты запечатлены всей семьёй, за считанные минуты набрала более 20 000 лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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