Постаревший Владимир Пресняков стал похож на Микки Рурка

center][/center]Молодая жена Владимира Преснякова Наталья Подольская на своей странице в Instagram недавно опубликовала фотографию артиста. На этом снимке Владимир Пресняков позирует перед камерой на белом фоне, поэтому всё внимание сосредоточено на внешности певца. Подписчики Натальи Подольской сразу же отметили сходство её возлюбленного с Микки Рурком.На другой фотографии, где певица запечатлена с мужем и сыном, подписчики отметили, что Владимир Пресняков похож на Джека Николсона в юные годы. Сама Наталья Подольская не стала комментировать странные сравнения её мужа. Фотография, на которой артисты запечатлены всей семьёй, за считанные минуты набрала более 20 000 лайков.