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На Фестиваль скорости в Гудвуд приедет возрожденная версия Toyota Supra

Японские машиностроители работают над спорткаром, непосредственно для которого будет возрождено название Toyota Supra. Разработчики накануне озвучили подробности новинки, дату и место презентации авто.

На Фестиваль скорости в Гудвуд приедет возрожденная версия Toyota Supra


В Twitter японцы показали тизер возрожденной версии Toyota Supra. Авто поедет в Гудвуд на Фестиваль скорости, который откроют 12 июля. В модельном ряду Toyota Supra расположится на ступень выше версии GT86. Авто станет новым флагманским купе бренда Toyota. На рынок модель отправят под суббрендом Gazoo Racing. Toyota Supra строят на платформе, как и в случае родствера BMW Z4 третьего поколения. Немцы и японцы для своих новинок разрабатывают совместно архитектуру с 2014 года. В новой Supra кузов выполнен из углеволокна, за счёт чего масса авто составляет не более 1 400 кг.

Новую базовую Toyota Supra должны оснащать турбированной «четверкой» 2.0 на 245 л.с. Авто также получит шестицилиндровый агрегат 3.0 на 330 л.с. Для японского авто обе установки предоставят баварцы. Возрожденную версию спорткара будут продавать в вариациях GR, GR Sport, GRMN.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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