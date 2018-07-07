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Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил себя

Супруг Виктории Романец ведет активную жизнь в Инстаграме. Количество подписчиков у него уже приблизилось к 900 тысячам.

Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил себя

Большинство публикаций Антона посвящены сетевому маркетингу. Гусев, мотивационными лозунгами призывает потенциальных рекрутов в свою команду.

На втором месте по числу постов идут снимки и видеоролики о посещении экс-участников «Дома-2» спортзала. Пользователи Сети отметили, что все эти видеозаписи однотипны.

Хейтеры давно сомневались, что Гусев на самом деле, как он рассказывает, так часто посещает спортзал. Уже не однократно злопыхатели уличали его в применении графических редакторов.

Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил себя

Так и в очередной раз Гусева «спалили» в Сочи. Хейтеры запечатлели Антона на одной из улиц. На кадрах, сделанных со спины, становится очевидным, что на самом деле нет пресловутых «бицух», однако есть приличных размеров попа.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10
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