Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил себя
Супруг Виктории Романец ведет активную жизнь в Инстаграме. Количество подписчиков у него уже приблизилось к 900 тысячам.
Большинство публикаций Антона посвящены сетевому маркетингу. Гусев, мотивационными лозунгами призывает потенциальных рекрутов в свою команду.
На втором месте по числу постов идут снимки и видеоролики о посещении экс-участников «Дома-2» спортзала. Пользователи Сети отметили, что все эти видеозаписи однотипны.
Хейтеры давно сомневались, что Гусев на самом деле, как он рассказывает, так часто посещает спортзал. Уже не однократно злопыхатели уличали его в применении графических редакторов.
Так и в очередной раз Гусева «спалили» в Сочи. Хейтеры запечатлели Антона на одной из улиц. На кадрах, сделанных со спины, становится очевидным, что на самом деле нет пресловутых «бицух», однако есть приличных размеров попа.
Большинство публикаций Антона посвящены сетевому маркетингу. Гусев, мотивационными лозунгами призывает потенциальных рекрутов в свою команду.
На втором месте по числу постов идут снимки и видеоролики о посещении экс-участников «Дома-2» спортзала. Пользователи Сети отметили, что все эти видеозаписи однотипны.
Хейтеры давно сомневались, что Гусев на самом деле, как он рассказывает, так часто посещает спортзал. Уже не однократно злопыхатели уличали его в применении графических редакторов.
Так и в очередной раз Гусева «спалили» в Сочи. Хейтеры запечатлели Антона на одной из улиц. На кадрах, сделанных со спины, становится очевидным, что на самом деле нет пресловутых «бицух», однако есть приличных размеров попа.