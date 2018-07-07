Россия планирует создать в ближайшие годы 100-кубитный квантовый компьютер

Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев - это основная цель, направленная на область перспективного развития и формирование планов ближайших лет, информация из публикаций РИА Новости.Не прекращается борьба в области высоких технологий между крупнейшими государствами мира. Получается так, что лидер в данном направлении может определять не только будущее, но получить огромные преимущества по сравнению с другими странами. Намерения России - обогнать направление развития квантовых компьютеров, которым в настоящее время гордится Запад.Если рассматривать технологии масштабных вычислений и декодинга сложных шифров, приравнивая их к традиционными ЭВМ, у квантовых компьютеров будет колоссальное преимущество. Сам принцип построения и функционирования таких компьютеров, в основе которых операции не с битами, а кубитами, берет за основу квантовомеханические эффекты.Еще в 2016 году, Росатом, Министерство образования и науки РФ и Фонд перспективных исследований, подписали проект трехстороннего соглашения, основная тема которого - строительство совместных инновационных лабораторий. Основная область применения этих помещений, связана с разработкой технологий, в основе которых - создание универсальной модели квантового компьютера.Использовать преимущества и неограниченные возможности нового устройства планируется в решении задач обороноспособности РФ. Найдет квантовый компьютер применение и в основных отраслях промышленности, оказывающих влияние на этапы развития экономики страны.