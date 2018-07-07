АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Россия планирует создать в ближайшие годы 100-кубитный квантовый компьютер

Создание топовой разработки, представленной 100 - кубитным квантовым компьютером, ожидается Росатомом. Инновационная модель будет превосходить возможности традиционных существующих ЭВМ.

Как рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев - это основная цель, направленная на область перспективного развития и формирование планов ближайших лет, информация из публикаций РИА Новости.
Россия планирует создать в ближайшие годы 100-кубитный квантовый компьютер


Не прекращается борьба в области высоких технологий между крупнейшими государствами мира. Получается так, что лидер в данном направлении может определять не только будущее, но получить огромные преимущества по сравнению с другими странами. Намерения России - обогнать направление развития квантовых компьютеров, которым в настоящее время гордится Запад.

Если рассматривать технологии масштабных вычислений и декодинга сложных шифров, приравнивая их к традиционными ЭВМ, у квантовых компьютеров будет колоссальное преимущество. Сам принцип построения и функционирования таких компьютеров, в основе которых операции не с битами, а кубитами, берет за основу квантовомеханические эффекты.

Еще в 2016 году, Росатом, Министерство образования и науки РФ и Фонд перспективных исследований, подписали проект трехстороннего соглашения, основная тема которого - строительство совместных инновационных лабораторий. Основная область применения этих помещений, связана с разработкой технологий, в основе которых - создание универсальной модели квантового компьютера.

Использовать преимущества и неограниченные возможности нового устройства планируется в решении задач обороноспособности РФ. Найдет квантовый компьютер применение и в основных отраслях промышленности, оказывающих влияние на этапы развития экономики страны.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева отказалась от всех встреч с
Россия планирует создать в ближайшие годы
«Отец Интернета» рассказал историю формирования
Елена Летучая восхитила фанатов стройными ногами
Жук-короед захватил хвойные леса в Томской области
Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали
Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния
Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил
Премьер-министр России поручил создать детское
Новорожденные в России получат подарки после
Глава Сбербанка поделился секретом правильного
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на
Ученые разобрались в причинах частого засыпания
Илон Маск нашел способ спасти детей в Таиланде
В открытом космосе земные бактерии превращаются в
Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян
Ученые не могут объяснить внезапное ускорение
Хейтеры уверены, что возомнивший себя Богом Антон
Пауки летают на паутине с помощью определения
Четырехлетние дети не проявили желание вспоминать
Ученые предложили новый способ сохранить
Франция использует ошибки Уругвая и спокойно
Касперский рассказал о новой революционной эпохе
В Минздраве РФ рассказали, сколько шагов нужно
Тэйлор Свифт расплачивается за стройность
Песков объяснил интерес Владимира Путина к
Боярский поделился ожиданиями от четвертьфинала
Компания Blue Origin начнет строить колонию на
Ученые найдена технология точного предсказания
Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max
Просмотреть все новости