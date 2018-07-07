Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян поздравили начальника с получением престижной награды

«Как же это круто! Генеральный директор субхолдинга ГПМ РТВ и телеканала ТНТ, очень уважаемый мной Артур Джанибекян получил Гран-при премии «Медиаменеджер – 2018»! Поздравляю с заслуженной наградой, босс», — пишет Бузова у себя в микроблоге.

«Поздравляю своего старшего брата и друга, Артура Джанибекяна с заслуженным Гран-при премии «Медиаменеджер — 2018», — поздравляет "Жорик Вартанов".

«Артур Джанибекян, Генеральный директор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и главный босс ТНТ получил Гран-при премии «Медиаменеджер — 2018»! Поздравляю крутого человека с крутой и заслуженой наградой», — пишет Ксения.

Одним из лауреатов премии стал Артур Джанибекян, которому вручили награду в номинации «Медиаменеджер 2018».Звезды канала ТНТ постоянно показывают завидную сплоченность. Талантливые люди поддерживают свои проекты и часто дружат семьями и домами. А значит, когда 5 июля генеральный директор телеканала ТНТ и гендиректор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян получил приз от Национальной премии «Медиаменеджер России», все звезды канала, разумеется, не смогли проигнорировать такое событие.Все узнаваемые люди из телеканала устроили настоящий флешмоб с поздравлениями своего начальника. Например, Ольга Бузова отметила, что именно благодаря грамотному руководству их телеканал с каждым годом становится все лучше и лучше.А вот КВНщик и комедийный актер Михаил Галустян подчеркнул, что Артур является не только его боссом, но еще и старинным другом. Он пожелал Джанибекяну и дальше покорять новые вершины карьеры.Не осталась в стороне и ведущая Ксения Бородина. Девушка отметила, что считает премию, полученную бизнесменом действительно заслуженной, ведь он производит действительно крутой контент для людей.Надо сказать, что Национальную премию «Медиаменеджер России» вручают уже на протяжении 18 лет и она является одной из наиболее почётных наград в этой сфере. Получить такую награду мечтает каждый человек, работающий на телевидении, но лауреатами становятся только лучшие из лучших, пишет Стархит.