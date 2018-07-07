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Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян поздравили начальника с получением престижной награды

На днях в Москве прошла XVIII церемония награждения Национальной премии «Медиаменеджер России».

Одним из лауреатов премии стал Артур Джанибекян, которому вручили награду в номинации «Медиаменеджер 2018».

Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян поздравили начальника с получением престижной награды

Звезды канала ТНТ постоянно показывают завидную сплоченность. Талантливые люди поддерживают свои проекты и часто дружат семьями и домами. А значит, когда 5 июля генеральный директор телеканала ТНТ и гендиректор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян получил приз от Национальной премии «Медиаменеджер России», все звезды канала, разумеется, не смогли проигнорировать такое событие.

Все узнаваемые люди из телеканала устроили настоящий флешмоб с поздравлениями своего начальника. Например, Ольга Бузова отметила, что именно благодаря грамотному руководству их телеканал с каждым годом становится все лучше и лучше.

Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян поздравили начальника с получением престижной награды

«Как же это круто! Генеральный директор субхолдинга ГПМ РТВ и телеканала ТНТ, очень уважаемый мной Артур Джанибекян получил Гран-при премии «Медиаменеджер – 2018»! Поздравляю с заслуженной наградой, босс», — пишет Бузова у себя в микроблоге.

А вот КВНщик и комедийный актер Михаил Галустян подчеркнул, что Артур является не только его боссом, но еще и старинным другом. Он пожелал Джанибекяну и дальше покорять новые вершины карьеры.

«Поздравляю своего старшего брата и друга, Артура Джанибекяна с заслуженным Гран-при премии «Медиаменеджер — 2018», — поздравляет "Жорик Вартанов".

Не осталась в стороне и ведущая Ксения Бородина. Девушка отметила, что считает премию, полученную бизнесменом действительно заслуженной, ведь он производит действительно крутой контент для людей.

Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян поздравили начальника с получением престижной награды

«Артур Джанибекян, Генеральный директор субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и главный босс ТНТ получил Гран-при премии «Медиаменеджер — 2018»! Поздравляю крутого человека с крутой и заслуженой наградой», — пишет Ксения.

Надо сказать, что Национальную премию «Медиаменеджер России» вручают уже на протяжении 18 лет и она является одной из наиболее почётных наград в этой сфере. Получить такую награду мечтает каждый человек, работающий на телевидении, но лауреатами становятся только лучшие из лучших, пишет Стархит.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:02
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