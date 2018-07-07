Елена Летучая восхитила фанатов стройными ногами и короткими шортами

На видеоролике, Елена Летучая прогуливается по польским улицам в тёмном свитшоте, шортах и ботинках. Возлюбленный телеведущей интересуется, зачем она вышла на улицу в семейных трусах и в столь тяжёлой обуви. Супруг звезды продолжает шутить на ней шутить, а она ему объясняет где приобрела одежду. Как оказалось, шорты Елена приобрела в брендовом бутике Prado, в них она планирует поехать в Прагу.Видеоролик телеведущей посмотрели 62 000 подписчиков, в комментариях она стали восхищаться внешностью знаменитости, отмечая её красивые и стройные ноги. Многим фанатам понравились выбранные для прогулки шорты, а некоторые советовали Елене Летучей чаще ходить на каблуках, а не в ботинках.