Росстат: Инфляция в России чуть ускорилась за июнь

Федеральная служба государственной статистики отметила, что инфляция за прошедший месяц достигла уровня в 0,5% по сравнению с маем. Тогда она не превысила отметки 0,4%. В результате, по показателю за текущий года она составила всего 2,3%. Однако, отметили эксперты, это средний показатель по стране, тогда как в столицах она достигает более 0,7% (в Москве и Санкт-Петербурге).За последние 4 года правительство предприняло жесткие монетарные шаги чтобы сократить инфляционные процессы. В результате, этот показатель снизился с 12,5% до 0,2% за три последних года. Такого успеха не было за все годы существования Российской Федерации. Эксперты же отмечают и негативный процесс, так как из-за этого остановилось развитие экономики, падает производительность труда, снижается объем оборотных средств.