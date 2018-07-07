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Росстат: Инфляция в России чуть ускорилась за июнь

Росстат отметил очередное снижение роста инфляции - всего 0,5% по стране в среднем за прошедший месяц. Это рекордно низкий показатель за все годы существования Российской Федерации.

Федеральная служба государственной статистики отметила, что инфляция за прошедший месяц достигла уровня в 0,5% по сравнению с маем. Тогда она не превысила отметки 0,4%. В результате, по показателю за текущий года она составила всего 2,3%. Однако, отметили эксперты, это средний показатель по стране, тогда как в столицах она достигает более 0,7% (в Москве и Санкт-Петербурге).

Росстат: Инфляция в России чуть ускорилась за июнь


За последние 4 года правительство предприняло жесткие монетарные шаги чтобы сократить инфляционные процессы. В результате, этот показатель снизился с 12,5% до 0,2% за три последних года. Такого успеха не было за все годы существования Российской Федерации. Эксперты же отмечают и негативный процесс, так как из-за этого остановилось развитие экономики, падает производительность труда, снижается объем оборотных средств.
 
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:00
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