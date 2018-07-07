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Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты, "на людей"

Елена Перминова, руководитель бюджетного комитета верхней палаты парламента считает, что надо тратить Фонд нацдостояния на людей. Это значит, что денежные средства должны пойти на финансирование нацпроектов в образовании, медицине и в сфере демографической политики.

Последний крупный Фонд для поддержки национальной экономики и психологическая "подушка безопасности" может быть истрачена уже в этом году. Об этом предупреждает эксперт после выступления Елены Перминовой, руководителя бюджетного комитета верхней палаты парламента. Она предлагает истратить его денежные средства (Фонда национального благосостояния) на реализацию нацпроектов. Под этим подразумеваются: программы в области соцполитики.

Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты, "на людей"


По ее мнению, тогда будут достигнуты успехи в сфере образования, здравоохранения, демографии. Такой шаг возможен после реализации Пенсионной реформы и преобразования в области денежно-финансовой и налоговой политики. Татьяна Голикова, вице-премьер правительства Дмитрия Медведева заявила, что из бюджета выделено почти 4 трлн рублей для поддержки рождаемости, материнства и детства; на образование выделяется почти 1 млрд рублей; на охрану здоровья - до 1,5 трлн рублей. Однако далее она отметила, что в настоящее время в поправках в бюджет текущего года таких расходов нет. Таким образом, считают эксперты - на все добрая воля чиновников, которые перераспределяют бюджетные деньги "в ручном режиме".
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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