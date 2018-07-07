АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали роскошные ножки

Яна Рудковская и Анастасия Волочкова продемонстрировали свои стройные ноги. Пользователи сети отметили, что звёзды для своих лет отлично выглядят и отличаются прекрасными фигурами.

Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали роскошные ножки


Фотографию в сеть выложила Яна Рудковская, на снимке она с Анастасией Волочковой позирует, расположившись на веранде. На Яне Рудковской одето короткое платье, подчёркивающее стройные длинные ноги звезды. Рядом с ней сидит Анастасия Волочкова, которая тоже демонстрирует свою фигуру.

Поклонники Яны Рудковской сравнили её с «Дюймовочкой» из-за её прекрасной и стройной фигуры. Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что медики ей рекомендовали отказаться от слишком частых тренировок из-за того, что у звезды высока вероятность возникновения проблем с сосудами на ногах. Однако балерина продолжает заниматься спортом и выглядит отлично.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Отец Интернета» рассказал историю формирования
Елена Летучая восхитила фанатов стройными ногами
Жук-короед захватил хвойные леса в Томской области
Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали
Сенатор призывает тратить Фонд нацблагосостояния
Хейтеры считают, что Антон Гусев совсем запустил
Премьер-министр России поручил создать детское
Новорожденные в России получат подарки после
Глава Сбербанка поделился секретом правильного
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на
Ученые разобрались в причинах частого засыпания
Илон Маск нашел способ спасти детей в Таиланде
В открытом космосе земные бактерии превращаются в
Ольга Бузова, Ксения Бородина и Михаил Галустян
Ученые не могут объяснить внезапное ускорение
Хейтеры уверены, что возомнивший себя Богом Антон
Пауки летают на паутине с помощью определения
Четырехлетние дети не проявили желание вспоминать
Ученые предложили новый способ сохранить
Франция использует ошибки Уругвая и спокойно
Касперский рассказал о новой революционной эпохе
В Минздраве РФ рассказали, сколько шагов нужно
Тэйлор Свифт расплачивается за стройность
Песков объяснил интерес Владимира Путина к
Боярский поделился ожиданиями от четвертьфинала
Компания Blue Origin начнет строить колонию на
Ученые найдена технология точного предсказания
Инсайдеры показали смартфон версии Xiaomi Mi Max
Солист группы Rammstein отреагировал на слухи о
"Умные" браслеты помогут врачам наблюдать за
Просмотреть все новости