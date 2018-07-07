Яна Рудковская и Анастасия Волочкова показали роскошные ножки

Фотографию в сеть выложила Яна Рудковская, на снимке она с Анастасией Волочковой позирует, расположившись на веранде. На Яне Рудковской одето короткое платье, подчёркивающее стройные длинные ноги звезды. Рядом с ней сидит Анастасия Волочкова, которая тоже демонстрирует свою фигуру.Поклонники Яны Рудковской сравнили её с «Дюймовочкой» из-за её прекрасной и стройной фигуры. Анастасия Волочкова ранее рассказывала, что медики ей рекомендовали отказаться от слишком частых тренировок из-за того, что у звезды высока вероятность возникновения проблем с сосудами на ногах. Однако балерина продолжает заниматься спортом и выглядит отлично.