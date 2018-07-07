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Премьер-министр России поручил создать детское телевидение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать детское телевидение в целях развития детей.

Премьер-министр России поручил создать детское телевидение


Дмитрий Медведев сделал недавно заявление о необходимости создания детского телеканала. Основной целью такого телевидения является информирование школьников, а также расширение кругозора. Телеканал будет подключен ко всем школам. Основная ориентация рассчитана на подростков возрастом от восьми до шестнадцати лет. Создание данного проекта ложится на министерство просвещения РФ в объединении с Минфином.

На выполнение задуманного дали около двух лет, сообщается на сайте правительства.
 
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Политика / Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:00
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