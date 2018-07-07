Премьер-министр России поручил создать детское телевидение

Дмитрий Медведев сделал недавно заявление о необходимости создания детского телеканала. Основной целью такого телевидения является информирование школьников, а также расширение кругозора. Телеканал будет подключен ко всем школам. Основная ориентация рассчитана на подростков возрастом от восьми до шестнадцати лет. Создание данного проекта ложится на министерство просвещения РФ в объединении с Минфином.На выполнение задуманного дали около двух лет, сообщается на сайте правительства.