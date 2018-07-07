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Новорожденные в России получат подарки после выписки с роддома

Все новорожденные в России будут получать подарки, как выпишутся из роддома.

Новорожденные в России получат подарки после выписки с роддома


Всем новорождённым деткам в российских роддомах планируется дарить подарки при выписке, данная информация появилась на государственном сайте. Молодые мамочки получат наборы первой необходимости по уходу за ребенком производства России. Данная акция будет длиться с 2018 по 2020 год в честь запланированного события «Десятилетие детства». Еще в 2017 году президент России сделал заявление о предстоящей акции, а так же премьер – министр Дмитрий Медведев заявил о том, что конкретно ожидается от данной акции, а также объяснил, что именно входит в меры поддержки молодых родителей.

В будущем планируется расширение программы по использованию материнского бюджета, а также появятся новые льготы для многодетных семей.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:45
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