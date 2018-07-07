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Глава Сбербанка поделился секретом правильного выбора и смены паролей

На своем выступлении в ходе проведения Международного конгресса по кибербезопасности, действующий глава Сбербанка поделился секретом, как им проведена организация защиты личных гаджетов от взлома потенциальными хакерами.

Главу Сбербанка можно отнести к категории людей, являющихся активными пользователями современных передовых технологий. При использовании, например смартфона, он старается придерживаться строгих правил соблюдения безопасности, рекомендованных службой кибербезопасности Сбербанка России. Следуя советам специалистов, обязательно нужно устанавливать пароли, состоящие не меньше чем из шести допустимых знаков, соблюдая обязательное условие периодичности их смены один раз в месяц. Так же, выбирать необходимо защиту с обязательной двухуровневой степенью системы безопасности. Еще одно обязательное условие - не размещать информационные сведения про личные пароли на накопителях в собственном устройстве. И самое главное условие - навсегда забыть об использовании при установке паролей даты вашего рождения или других памятных данных семьи.
Глава Сбербанка поделился секретом правильного выбора и смены паролей


Так же, Греф отметил, что и эти строгие и продуманные меры, не всегда могут защитить ваши гаджеты от атак хакеров, они тоже не дремлют и занимаются развитием своих навыков, совершенствуясь параллельно развитию инновационных технологий в мире кибернетики.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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