Ученые разобрались в причинах частого засыпания водителей за рулем

Все исследования были организованы коллективом профессоров из Мельбурнского королевского технического университета Австралии. Ученые успешно определили объяснение для сопутствующих данному фактору обстоятельств, в результате раскрыт секрет, что вызывает желание спать за рулем.Все дело в том, что кроется причина в конструктивных особенностях автомобиля. На протяжении опыта исследователями были привлечены 15 добровольцев, местом которых определили специальные конструкции автокресел оборудованных механизмом вибрации. В ходе эксперимента у многих испытуемых появилась усталость и желание зевать. Таким образом выяснено, что ощущение даже незначительной вибрация, оказывает свое воздействие на состояние здоровья человека.Отмечен исследователями еще один интересный момент, поведение некоторой категории водителей отличалось, они обретали чувство бодрости и ощущали полный набор сил. Ответ данным обстоятельствам ученые не нашли, причины этому еще выясняются. На основании имеющихся результатов, специалисты посоветовали инженерам-конструкторам автомобильных кресел учесть тот факn, что амплитуда вибрация оказывает существенное влияние на физическое состояние водителей при управлении автомобилем, и это необходимо учитывать для предотвращения случаев аварийных ситуаций на дорогах.